Большим семейством или с компанией друзей можно комфортно разместиться на двух этажах этого дома. Каркас, облицовка стен и фасада коттеджа выполнена полностью из натуральных материалов. Благодаря огромным панорамным окнам в помещениях много солнечного света, даже в пасмурную погоду в комнатах всегда светло. Из окон открывается прекрасный вид на березовый лес.

Весь интерьер коттеджа выполнен в теплых песочно-бежевых оттенках. В комнатах уютно и комфортно. В спальнях расположены большие кровати с анатомическими матрасами и мягкими подушками. К услугам гостей постельное белье из натуральных тканей премиум класса. На первом этаже расположена просторная гостиная с полностью оснащенной кухней. В зоне отдыха располагается удобная мягкая мебель и LED-телевизор.

Ванная комната оснащена всей необходимой сантехникой, вы можете смыть с себя дневную усталость. Отель позаботился о том, чтобы у вас были все необходимые средства гигиены, премиальная косметика, пушистые полотенца и мягкие халаты.

Провести время на воздухе, почитать любимую книгу или выпить чашечку чая можно на террасе, сидя в уютных креслах. Любители готовить на природе могут воспользоваться специально оборудованной зоной барбекю. Жарить шашлыки можно даже в проливной дождь, мангал защищен навесом.