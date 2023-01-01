2 часа от Москвы
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Большой коттедж

кв. м
150
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Главная / Аренда коттеджа / Коттедж 150 м2
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+7 (901) 900-00-03
Большой коттедж
Забронировать
кв. м
150
Забронировать
Главная / Аренда коттеджа / Коттедж 150 м2
Забронировать
+7 (901) 900-00-03
Коттедж площадью 150 кв. м подходит для отдыха большой компанией.
Просторный дом построен в современном европейском стиле. Благодаря второму свету и панорамным окнам создается ощущение свободного, воздушного пространства, находящегося в гармонии с природой.
кв. м — Площадь коттеджа
150
вместимость
1-6
Кол-во спален
3
Гостиная располагает обеденной зоной и кухней, оснащенной микроволновой печью. Интерьер спален выполнен в теплых оттенках для умиротворенного отдыха. В каждой установлена кровать king-size с удобным матрасом, мягкими подушками и постельным бельем из натуральных материалов для качественного сна.
На каждом этаже — своя ванная комната с современной сантехникой, укомплектованная косметикой премиум-класса, свежими полотенцами, тапочками и мягкими халатами.
Для приготовления блюд на свежем воздухе предусмотрена собственная терраса с мангальной зоной.
45 000
при бронировании в будние дни (пн-чт) скидка 20%
руб. в сутки
(завтрак включен)
Панорамные окна
Система кондиционирования
Кухня с современной техникой
Кофемашина
Терраса
Мангальная зона
Устойчивый Wi-Fi
Удобные кровати king-size
проживание
без животных

Идеальный отдых большой компанией

Эко-отель «Плавное течение» - это 12 уютных домиков, рассчитанных на разное количество гостей. Вы можете снять большой коттедж на сутки площадью 150 кв. м, в этой двухэтажной усадьбе в европейском стиле может разместиться до 6 человек.

Описание двухэтажного коттеджа

Большим семейством или с компанией друзей можно комфортно разместиться на двух этажах этого дома. Каркас, облицовка стен и фасада коттеджа выполнена полностью из натуральных материалов. Благодаря огромным панорамным окнам в помещениях много солнечного света, даже в пасмурную погоду в комнатах всегда светло. Из окон открывается прекрасный вид на березовый лес.
Весь интерьер коттеджа выполнен в теплых песочно-бежевых оттенках. В комнатах уютно и комфортно. В спальнях расположены большие кровати с анатомическими матрасами и мягкими подушками. К услугам гостей постельное белье из натуральных тканей премиум класса. На первом этаже расположена просторная гостиная с полностью оснащенной кухней. В зоне отдыха располагается удобная мягкая мебель и LED-телевизор.
Ванная комната оснащена всей необходимой сантехникой, вы можете смыть с себя дневную усталость. Отель позаботился о том, чтобы у вас были все необходимые средства гигиены, премиальная косметика, пушистые полотенца и мягкие халаты.
Провести время на воздухе, почитать любимую книгу или выпить чашечку чая можно на террасе, сидя в уютных креслах. Любители готовить на природе могут воспользоваться специально оборудованной зоной барбекю. Жарить шашлыки можно даже в проливной дождь, мангал защищен навесом.

Что ждет гостей в отеле «Плавное течение»

Снять коттедж для большой компании
можно в любое время года. Здесь каждый сезон прекрасен, поскольку отель расположен на берегу Можайского водохранилища. Лето радует теплой водичкой, романтичными восходами и закатами, в это время можно:
· наслаждаться ласковым солнышком, загорая на пляже;
· играть в пляжный волейбол;
· заниматься йогой;
· кататься по лесу по специальным дорожкам на велосипеде;
· рыбачить на берегу водоема или с катера;
· кататься на катере и сапах.

Осень прекрасна своими яркими красками, отель находится в окружении леса, в котором можно побродить и зарядиться энергией. Зимой гостям отеля предлагают заняться зимней рыбалкой или совершить прогулку на квадроцикле.
Особая наша гордость – это ресторан, в котором подаются фирменные блюда, приготовленные нашим шеф-поваром. Если вы хотите отдохнуть от приготовления еды, доверьте это нам, в нашем ресторане вам приготовят вкусный завтрак, обед и ужин.
В любое время года остается востребованной русская баня, оснащенная каменной печью. Снять усталость, зарядиться энергией можно в кедровой купели. Эффект оздоровления достигается именно за счет свойств кедра.

Задать вопросы по поводу бронирования и снять большой коттедж посуточно или на выходные
можно по телефону или на сайте. Заезд осуществляется с 14.00, гостям необходимо сдать домик и выехать до 12.00 расчетного времени. Аренда больших коттеджей – это самый удобный вариант для отдыха компанией. Два часа езды от Москвы, и вы можете наслаждать природой и общением с близкими и родными.
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