Что ждет гостей в отеле «Плавное течение»
Снять коттедж для большой компании
можно в любое время года. Здесь каждый сезон прекрасен, поскольку отель расположен на берегу Можайского водохранилища. Лето радует теплой водичкой, романтичными восходами и закатами, в это время можно:
· наслаждаться ласковым солнышком, загорая на пляже;
· играть в пляжный волейбол;
· заниматься йогой;
· кататься по лесу по специальным дорожкам на велосипеде;
· рыбачить на берегу водоема или с катера;
· кататься на катере и сапах.
Осень прекрасна своими яркими красками, отель находится в окружении леса, в котором можно побродить и зарядиться энергией. Зимой гостям отеля предлагают заняться зимней рыбалкой или совершить прогулку на квадроцикле.
Особая наша гордость – это ресторан, в котором подаются фирменные блюда, приготовленные нашим шеф-поваром. Если вы хотите отдохнуть от приготовления еды, доверьте это нам, в нашем ресторане вам приготовят вкусный завтрак, обед и ужин.
В любое время года остается востребованной русская баня, оснащенная каменной печью. Снять усталость, зарядиться энергией можно в кедровой купели. Эффект оздоровления достигается именно за счет свойств кедра.
Задать вопросы по поводу бронирования и снять большой коттедж посуточно или на выходные
можно по телефону или на сайте. Заезд осуществляется с 14.00, гостям необходимо сдать домик и выехать до 12.00 расчетного времени. Аренда больших коттеджей – это самый удобный вариант для отдыха компанией. Два часа езды от Москвы, и вы можете наслаждать природой и общением с близкими и родными.