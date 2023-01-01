Современный благоустроенный домик в лесу – отличный вариант для отдыха, активного времяпровождения, проведения мероприятий и торжеств любого уровня. Посуточная аренда коттеджа - это выбор для тех, кто ценит комфорт, любит проводить время на природе, рассматривает Подмосковье как локацию для уикенда.

Преимущества отдыха в эко-отеле «Плавное течение»

Наш эко-отель предлагает гостям весь спектр рекреационных услуг премиум класса. В числе достоинств комплекса:

большая лесная территория (свежий воздух, тень в летний зной);

первая линия живописного Можайского водохранилища ;

Можайского водохранилища современная инфраструктура базы отдыха, всех его локаций;

удобное расположение в Московской области, 2 часа от столицы;

современный ресторан на территории с фирменной изысканной кухней, безалкогольными напитками собственного приготовления;

ресторан комфортабельные коттеджи с полноценными зонами барбекю и панорамными видами;

2 русские парные с кедровыми купелями;

круглогодичный сервис рыбалки (аренда снастей, оборудованные участки на собственном пляже).

На всей территории эко-отеля присутствует устойчивое интернет соединение, поэтому посуточно снимать коттеджи удобно для удаленной работы, проведения бизнес встреч, переговоров с деловыми партнерами, тренингов, семинаров, обучения и съемок контента.

минимум времени на трансфер из Москвы;

оборудованные террасы с мангальными зонами для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно;

выгодные тарифы на размещение компаниями.

Чистая, благоустроенная территория комплекса способна удовлетворить запросы самых требовательных гостей и подходит

. В летнее время популярным местом отдыха у посетителей становится пляж, где оборудована прогулочная зона, имеется пирс для катеров, есть все необходимое для активных занятий спортом и развлечений. Зимой Можайское водохранилище – место для любителей зимних видов спорта (лыжи, снегокаты).

Круглый год функционирует сервис рыбалки с прокатом всего необходимо инвентаря. «Плавное течение» - это комфортабельный отдых, смена обстановки, уединение с природой и возможность восстановить гармонию в себе, заняться любимым хобби. Посуточную аренду оформить можно на данной странице.