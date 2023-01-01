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12 уютных домиков в эко-отеле на берегу можайского водохранилища

Коттеджи

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Для компании до 4х человек
Для компании до 6 человек
30 000 руб/сутки
35 000 руб/сутки

Коттедж 60 кв. м

Коттедж 85 кв. м

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Для компании до 8 человек
40 000 руб/сутки

Коттедж 130 кв. м

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Для компании до 6 человек
45 000 руб/сутки

Коттедж 150 кв. м

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Коттедж-баня

Для компании до 2 человек
45 000 руб/сутки

Коттедж с баней 60 кв. м

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Купол на лаунж-зоне

Для компании до 12 человек
от 15 000 руб

Купол 20 кв. м

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Современный благоустроенный домик в лесу – отличный вариант для отдыха, активного времяпровождения, проведения мероприятий и торжеств любого уровня. Посуточная аренда коттеджа - это выбор для тех, кто ценит комфорт, любит проводить время на природе, рассматривает Подмосковье как локацию для уикенда.

Преимущества отдыха в эко-отеле «Плавное течение»

Наш эко-отель предлагает гостям весь спектр рекреационных услуг премиум класса. В числе достоинств комплекса:

  • большая лесная территория (свежий воздух, тень в летний зной);
  • первая линия живописного Можайского водохранилища;
  • современная инфраструктура базы отдыха, всех его локаций;
  • удобное расположение в Московской области, 2 часа от столицы;
  • современный ресторан на территории с фирменной изысканной кухней, безалкогольными напитками собственного приготовления;
  • комфортабельные коттеджи с полноценными зонами барбекю и панорамными видами;
  • 2 русские парные с кедровыми купелями;
  • круглогодичный сервис рыбалки (аренда снастей, оборудованные участки на собственном пляже).
  • На всей территории эко-отеля присутствует устойчивое интернет соединение, поэтому посуточно снимать коттеджи удобно для удаленной работы, проведения бизнес встреч, переговоров с деловыми партнерами, тренингов, семинаров, обучения и съемок контента.
  • минимум времени на трансфер из Москвы;
  • оборудованные террасы с мангальными зонами для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно;
  • выгодные тарифы на размещение компаниями.

Чистая, благоустроенная территория комплекса способна удовлетворить запросы самых требовательных гостей и подходит для отдыха с детьми. В летнее время популярным местом отдыха у посетителей становится пляж, где оборудована прогулочная зона, имеется пирс для катеров, есть все необходимое для активных занятий спортом и развлечений. Зимой Можайское водохранилище – место для любителей зимних видов спорта (лыжи, снегокаты).

Круглый год функционирует сервис рыбалки с прокатом всего необходимо инвентаря. «Плавное течение» - это комфортабельный отдых, смена обстановки, уединение с природой и возможность восстановить гармонию в себе, заняться любимым хобби. Посуточную аренду оформить можно на данной странице.
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